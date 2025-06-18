Irak'ın Erbil Kentinde Bomba Yüklü İHA Düşürüldü
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Terörle Mücadele Birimi, Erbil'in güneyindeki bir köyde bomba yüklü bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı, olayda maddi kayıp veya yaralanma olmadığı bildirildi.
Irak'ın Erbil kentinin güneyinde bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Biriminden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Erbil'in güneyindeki Kuştepe ilçesinin Şerave köyünde saat 18.43'te bomba yüklü bir İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.
Olayda herhangi maddi kayıp ya da yaralanma olmadığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel