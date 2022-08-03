Irak'ın Diyala ilinde terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 5 asker hayatını kaybetti Irak'ın Diyala ilinin doğusunda terör örgütü DEAŞ mensuplarının Irak ordusuna ait bir gözlem noktasına düzenlediği saldırıda 5 asker hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı. Irak'ın Diyala ilinin doğusunda terör örgütü DEAŞ mensuplarının Irak ordusuna ait bir gözlem noktasına düzenlediği saldırıda 5 asker hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ mensupları Karatepe nahiyesi yakınındaki bir gözlem noktasına silahlı saldırı düzenledi. Açıklamada, teröristlerin gözlem noktasına düzenlediği saldırıya Irak askerleri tarafından karşılık verildiği ve çıkan çatışmanın yaklaşık yarım saat sürdüğü aktarıldı. Saldırıda 5 askerin yaşamını yitirdiği, 3 askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığı kaydedildi. Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 4 yıldan fazla geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor. Güncel AA / Ali Makram Ghareeb Irak Güncel Haberler

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