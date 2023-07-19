Irak'ın Basra kentinde hava sıcaklığının 50 dereceyi aşması nedeniyle resmi tatil ilan edildi
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Irak'ın güneyindeki Basra kentinde hava sıcaklığının yarın 50 dereceyi aşması üzerine resmi tatil ilan edildi. Divaniye ilinde ise aşırı sıcaklık nedeniyle mesai saatleri düşürüldü.
Irak'ta hava sıcaklığının 50 dereceyi aşmasının ardından ülkenin güneyindeki Basra'da resmi tatil ilan edildiği açıklandı.
Irak'ın güneyinde hava sıcaklıklarının yükseldiği Basra'da yarın resmi tatil olarak açıklandı. Basra Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklığının yarın 50 dereceyi aşması üzerine kentte güvenlik ve sağlık kurumları dışında tatil ilan edildiği duyuruldu.
Mesai saatleri azaldı
Öte yandan ülkenin güneyindeki Divaniye ilinde ise aşırı hava sıcaklığı nedeniyle mesai saatlerinin düşürüldüğü aktarıldı. Irak Meteoroloji ve Deprem Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise ülke genelinde hava sıcaklığının artacağı bildirildi. - BAĞDAT