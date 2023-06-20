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Irak'ın Ankara Büyükelçisi Al-Lachmawi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Al-Lachmawi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Al-Lachmawi, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Al-Lachmawi'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ankara Irak Güncel Haberler

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