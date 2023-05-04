Irak ile Ürdün arasındaki ham petrol anlaşması bir yıl daha uzatıldı

Irak ile Ürdün, günlük 10 bin varil ham petrol satışını içeren anlaşmayı bir yıl süreyle uzatma kararı aldı.

Irak ile Ürdün, günlük 10 bin varil ham petrol satışını içeren anlaşmayı bir yıl süreyle uzatma kararı aldı.

Irak Petrol Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani'nin ülkesini ziyaret eden Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Salih el-Harabişe ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Irak ile Ürdün arasında petrol ve enerji alanlarını kapsayan ikili ilişkilerin ele alındığı aktarılan açıklamada, Irak'tan Ürdün'e günlük 10 bin varil ham petrol ihraç etme anlaşmasının Mayıs 2023'ten itibaren bir yıl daha uzatılması konusunda mutabakat sağlandığı ifade edildi.

"El-Memleke" adlı Ürdün resmi televizyonu haberinde de Ürdün'ün, Eylül 2021'de imzalanan mutabakat zaptı kapsamında Irak'tan toplam 4,5 milyon varil ham petrol ithal ettiği aktarıldı.

Haberde, Irak'tan temin edilen günlük 10 bin varil ham petrolün Ürdün'ün petrol ihtiyacının yüzde 7'sine karşılık geldiği belirtildi.