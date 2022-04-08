Irak'ı vuran kum fırtınası nedeniyle Tuzhurmatu ilçesinde 4 kişi öldü - Haberler

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Irak'ı vuran kum fırtınası nedeniyle Tuzhurmatu ilçesinde 4 kişi öldü

AA - Ali Makram Ghareeb - Güncel
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Irak'ı vuran kum fırtınası nedeniyle Tuzhurmatu ilçesinde 4 kişi öldü

Irak'ın birçok bölgesinde etkili olan kum fırtınası Salahaddin'e bağlı Tuzhurmatu ilçesinde 4 kişinin ölümüne yol açtı.

Irak'ın birçok bölgesinde etkili olan kum fırtınası Salahaddin'e bağlı Tuzhurmatu ilçesinde 4 kişinin ölümüne yol açtı.

???Tuzhurmatu Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe ve çevresinde oluşan yoğun kum fırtınasından dolayı nefes darlığı ve boğulma tehlikesi geçiren onlarca kişi hastaneye kaldırıldı.

Açıklamada, kum fırtınasından etkilenerek hastaneye kaldırılanlardan 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bölgede kum fırtınasının sürmesi nedeniyle hasta sayısının artmasından endişe edildiği, hastanede tedbirlerin artırılması kararı alındığı ifade edildi.

Irak'ın Erbil kentinde de kum fırtınası nedeniyle dünden bu yana nefes darlığı şikayetiyle 222 kişinin hastanelere başvurduğu bildirilmişti.

AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel

Irak, Güncel, Haberler

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