Irak'ı kum fırtınası vurduErbil'de uçak seferleri geçici olarak askıya alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak'ı kum fırtınası vurduErbil'de uçak seferleri geçici olarak askıya alındı

İhlas Haber Ajansı - Abdulkadir Hacıoğlu - Güncel
 - Güncelleme:

- Irak'ı kum fırtınası vurdu Erbil'de uçak seferleri geçici olarak askıya alındı Irak'ı etkisi altına alan kum fırtınası hayatı felç etti.

- Irak'ı kum fırtınası vurdu

Erbil'de uçak seferleri geçici olarak askıya alındı

ERBİL - Irak'ı etkisi altına alan kum fırtınası hayatı felç etti. Erbil'de uçak seferleri geçici olarak askıya alındı.

Sabah saatlerinden itibaren Irak'ı etkisi altına alan kum fırtınası hayatı felç etti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde de etkili olan kum fırtınasının bu gece de devam edeceğini belirten Meteoroloji ve Deprem Genel Müdürlüğü, yarın sabah itibariyle bazı bölgelerde hafif yağmur yağacağını aktardı. Görüş mesafesini etkileyen kum fırtınası nedeniyle Erbil'de uçak seferleri durduruldu. Uluslararası Erbil Havalimanı Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, uçak seferlerinin hava koşullarının normal haline dönmesine kadar aksıya alındığını kaydedildi.

Irak'ı kum fırtınası vurduErbil'de uçak seferleri geçici olarak askıya alındı

Irak'ı kum fırtınası vurduErbil'de uçak seferleri geçici olarak askıya alındı

Irak'ı kum fırtınası vurduErbil'de uçak seferleri geçici olarak askıya alındı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Hacıoğlu - Güncel

Erbil, Irak, Uçak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title