Irak Hükümeti'nden İran Nükleer Tesislerine Hava Saldırısına Tepki

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Irak hükümeti, İran'daki nükleer tesislere düzenlenen saldırının Orta Doğu'da güvenlik ve barışı tehdit ettiğini belirtti. Hükümet Sözcüsü Avvadi, uluslararası ilişkilerde güç kullanımının reddedilmesi ve diyalog çağrısında bulundu.

Irak hükümeti, İran'daki nükleer tesislerin vurulmasının Orta Doğu'da güvenlik ve barışı ciddi şekilde tehdit ettiğini ve bölgesel istikrarı büyük risklere açık hale getirdiğini belirtti.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, İran'daki nükleer tesislerin ABD tarafından vurulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İran'daki nükleer tesislerin vurulması Orta Doğu'daki güvenlik ve barışı ciddi şekilde tehdit ediyor ve bölgesel istikrarı büyük risklere açık hale getirdi." diyen Avvadi, uluslararası ilişkilerde güç kullanımını reddettiklerini vurguladı.

Avvadi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Egemen devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve özellikle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının denetiminde olan ve barışçıl amaçlarla kullanılan tesislerin hedef alınmaması çağrısında bulunuyoruz. Askeri çözümlerin diyalog ve diplomasiye alternatif olamayacağını, bu tür saldırıların devam etmesinin tehlikeli bir tırmanışa yol açabileceğini ifade ediyoruz.

Bunun yalnızca bir ülkenin ötesine geçerek tüm bölge ve dünya istikrarını tehdit edeceğini vurguluyoruz. Bölgesel ve uluslararası barış ile istikrar konusundaki sorumluluğumuz doğrultusunda, derhal gerilimin azaltılması, acil diplomatik kanalların açılması ve krizin yatıştırılması çağrısı yapıyoruz."

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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