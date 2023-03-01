Irak hükümeti, Kerkük'teki resmi dillere 'Türkmenceyi' de ekledi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin, Kerkük'te Türkmencenin de resmi yazışma dilleri arasında kullanılması yönünde talimat verdiği bildirildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin, Kerkük'te Türkmencenin de resmi yazışma dilleri arasında kullanılması yönünde talimat verdiği bildirildi.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Başbakan Sudani, Kerkük'teki resmi yazışmalarda Arapça ve Kürtçenin yanı sıra Türkmenlerin ana dili olan Türkmencenin kullanılması talimatı verdi.

Irak Başbakanlık Genel Sekreterliği, Kerkük'te resmi yazışmalarda sadece Arapça ve Kürtçenin kullanılması için Kerkük Valiliği'ne yazı göndermişti.

Kerkük'te yoğun olarak yaşayan Türkmenlerden bu karara tepki gösterilmişti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Bürosu'ndan Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'ye çağrı yapılarak, kararın iptal edilmesi istenmişti.

Irak Meclisi Türkmen Grubu'nca yayımlanan açıklamada, Kerkük'te Türkmencenin yok sayılması kararının anayasaya aykırı olduğu ve bunun kabul edilmediği kaydedilmişti.