Irak Hükümeti İsrail'in Gazze'deki Saldırılarını Kınadı

Irak hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik soykırımını önlemek için İslam dünyasını harekete geçmeye çağırdı.

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre, Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Avvadi, Irak'ın Filistin halkının davasına verdiği desteği yinelerken, tüm tarafları Filistin halkı için tıbbi ve gıda dahil insani yardımlar konusunda çaba göstermeye çağırdı.

Irak'ın, son dönemde birçok ülkenin Filistin devletini tanımasını yüksek bir şekilde takdir ettiğini belirten Avvadi, şunları kaydetti:

"Irak; Arap, İslam ve bölgesel düzeyde sorumlu bir halk ve resmi hareket çağrısı yapıyor. Uluslararası ve insani normlara kayıtsızlığın sona erdirilmesi, tam teşekküllü bir soykırımın önlenmesi, bölgede çatışmanın yayılmasının ve sorumsuzca şiddete doğru ilerlemesinin önlenmesi için baskı yapabilecek her sesin harekete geçirilmesi gerektiğini vurguluyor."

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli öldürüldü, 81 bin 420 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.