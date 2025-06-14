Irak Hükümeti, ABD'den İsrail Uçaklarına Karşı Önlem Talep Etti

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Irak hükümeti, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin sözcüsü aracılığıyla ABD'ye çağrıda bulunarak, İsrail'e ait uçakların Irak hava sahasını ihlal etmemesi için gerekli önlemleri almasını istedi. Bu talep, bölgedeki gerilimler ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bağlamında yapıldı.

Irak hükümeti, İsrail'e ait uçakların Irak hava sahasını tekrar ihlal etmemesi için ABD'den gerekli önlemleri almasını istedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü Sabah Numan, yaptığı yazılı açıklamada, topraklarının, sularının ve hava sahasının komşu ülkelere yönelik herhangi bir saldırı için kullanılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini belirtti.

Numan, "Irak hükümeti, ABD'ye de çağrıda bulunarak iki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmesini ve İsrail'e ait uçakların Irak hava sahasını tekrar ihlal etmemesi için gerekli önlemleri almasını talep etti." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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