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Irak Heyeti Suriye'de Yeni Yönetimle Görüştü

Irak Heyeti Suriye'de Yeni Yönetimle Görüştü
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Iraklı heyet, Şam'da Suriye'nin yeni yönetim lideri Ahmed Şara ile bir araya gelerek ülkedeki gelişmeler ve iki ülkenin ortak sınır güvenliğini görüştü.

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Iraklı heyet, ülkedeki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Irak İstihbarat Servisi Başkanı Hamid el-Şatri'nin başkanlığındaki heyet, Şam'a yaptıkları resmi ziyaret kapsamında Şara ile görüştü.

Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani??????? ile Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattap'ın da hazır bulunduğu görüşmenin ardından basına açıklama yapılmadı.

Irak hükümetinden ziyarete ilişkin açıklama

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, Irak haber ajansı INA'ya açıklama yaptı.

Avvadi, Şatri liderliğindeki heyetin, Suriye'deki yeni yönetimle yaptığı görüşmede Suriye'deki gelişmeler, iki ülkenin ortak sınırında güvenlik ve istikrar gereksinimlerinin ele alındığını söyledi.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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