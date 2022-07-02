Irak, Haziran'da 101 Milyon Varil Ham Petrol İhraç Etti - Haberler

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Irak, Haziran'da 101 Milyon Varil Ham Petrol İhraç Etti

Xinhua - Güncel
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Irak, Haziran'da 101 Milyon Varil Ham Petrol İhraç Etti

BAĞDAT, 2 Temmuz (Xinhua) -- Irak Petrol Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada Irak'ın Haziran'da 101,19 milyon varil ham petrol ihraç ederek 11,5 milyar ABD doları gelir elde ettiğini duyurdu.

BAĞDAT, 2 Temmuz (Xinhua) -- Irak Petrol Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada Irak'ın Haziran'da 101,19 milyon varil ham petrol ihraç ederek 11,5 milyar ABD doları gelir elde ettiğini duyurdu. Irak Devlet Petrol Pazarlama Örgütü'nün istatistiklerine atıfta bulunan bakanlık açıklamasında Haziran'da ham petrolün ortalama fiyatının varil başına 113,7 dolar olduğu belirtildi. Açıklamada Basra Limanı aracılığıyla Irak'ın iç ve güney kesimlerindeki petrol sahalarından 97,98 milyon varil, Türkiye'nin Akdeniz'deki Ceyhan Limanı aracılığıyla kuzeydeki Kerkük bölgesinden yaklaşık 2,91 milyon varil ihraç edildiği ifade edildi. Haziran'da günlük ortalama ham petrol ihracatının 3,37 milyon varile ulaştığı dile getirildi. Rusya-Ukrayna krizinin patlak vermesinden bu yana küresel piyasalarda artan petrol fiyatları, Irak ve petrol ihraç eden diğer ülkelere fayda sağladı. Irak ekonomisi büyük ölçüde, ülke gelirinin yüzde 90'ından fazlasına karşılık gelen ham petrol ihracatına dayanıyor.

Xinhua / Güncel

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