Irak Hava Sahası Uluslararası Uçuşlara Yeniden Açıldı

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Irak Sivil Havacılık Kurumu, hava sahasının uluslararası uçuşlara yeniden açıldığını açıkladı. Güvenlik değerlendirmeleri sonucunda alınan bu karar, Irak, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar nedeniyle daha önce kapatılan hava sahasının yeniden kullanılmasını sağlıyor.

Irak hava sahasının uluslararası uçuşlara yeniden açıldığını duyuruldu.

Irak Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Bengin Rekani, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Rekani, kapsamlı bir güvenlik durumu değerlendirmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası kurumlarla yapılan koordinasyon sonucu hava sahasının uluslararası uçuşlara yeniden açıldığını bildirdi.

Irak, İsrail ve İran arasındaki saldırılardan dolayı hava sahasını uçuşlara kapatmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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