Irak Hava Sahası Açılmasına İlişkin Açıklama

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Irak Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Meysem Safi, hava sahasının yeniden açılmasının bölgesel güvenlik durumuna bağlı olduğunu belirtti. Irak hava sahasının açılması için ilgili kurumların değerlendirmelerinin gerekli olduğunu vurguladı.

Irak Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Meysem Safi, ülke hava sahasının yeniden açılmasının bölgesel güvenlik durumunun istikrarı ve Irak'a etkisine bağlı olduğunu söyledi.

Safi, AA muhabirinin "Irak hava sahasının ne zaman yeniden açılacağı" sorusuna, "Irak hava sahasının yeniden açılması, bölgesel güvenlik durumunun istikrarına ve bunun Irak üzerindeki etkisine bağlı." cevabını verdi.

Hava sahasının açılmasına ilişkin işlemlerin, Irak Hava Seyrüsefer Kurumu, Irak Ulaştırma Bakanlığı ve Irak Sivil Havacılık Kurumunun değerlendirmeleri doğrultusunda yapıldığını belirten Safi, koşulların uygun olması ve ilgili kurumların onayı halinde hava sahasının açılabileceğini kaydetti.

Bağdat yönetimi, İsrail'in İran'a saldırı başlatması sonrası hava sahasını kapattığını duyurmuştu.

İran'ın Katar'daki ABD üssüne saldırısı sonrası açık olan Uluslararası Basra Havalimanı da uçuşlara kapatılmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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