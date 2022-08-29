Irak güçlerinin Sadr yanlısı eylemcilere müdahalesinde onlarca kişi yaralandı Güncel Haberler Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlısı eylemcilere müdahalesinde onlarca kişi yaralandı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlısı eylemcilere müdahalesinde onlarca kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi basan Sadr destekçilerini hükümet kurumlarından uzaklaştırmak için kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve silahlarla müdahale etti. Müdahale sırasında yaralanan Sadr destekçisi onlarca eylemci hastanelere kaldırıldı. Kazımi'den "olağanüstü" toplantı Öte yandan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Ortak Operasyonlar Komutanlığından askeri yetkililerle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Başbakan Kazımi, Sadr'a bağlı kişilerin Yeşil Bölge'den acilen çekilmelerini istedi. Güncel Kaynak: AA / Haydar Karaalp Hükümet Bağdat Irak Güncel Haberler

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