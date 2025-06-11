Irak, Fransız Yapımı Caracal Helikopterlerin İlk Partisini Teslim Aldı

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Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, Fransız yapımı Caracal tipi çok amaçlı helikopterlerin ilk partisini teslim aldıklarını duyurdu. Bu helikopterlerin, Irak ordusunun taktik taşıma, destek ve kurtarma alanlarındaki kabiliyetlerini artırması bekleniyor.

Irak, Fransız yapımı "Caracal" tipi çok amaçlı helikopterlerin ilk partisini teslim aldığını duyurdu.

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, silahlı kuvvetlerinin kapasitesini geliştirme hedefi doğrultusunda Fransız yapımı "Caracal" tipi çok amaçlı helikopterlerin ilk kısmını teslim alındıklarını duyurdu.

Bakan Abbasi, "Ordumuzu modern sistemlerle donatarak ulusal savunma ihtiyaçlarına uygun şekilde desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Teslim alınan helikopterlerin taktik taşıma, destek ve kurtarma alanlarında Irak ordusunun kabiliyetlerini artırması bekleniyor.

Irak Savunma Bakanı Abbasi, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Fransa ile 12 adet "Caracal" tipi helikopter ve "GM 200" tipi hava savunma radarları satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Söz konusu helikopterlerin diğer kısmının ne zaman teslim alınacağı ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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