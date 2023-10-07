Irak hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıyı kınadı ve Irak'ın her zaman Filistinlilerin yanında olduğunu bildirdi.

Irak: Filistinlilerin bu sabah başlattıkları operasyonlar yıllardır uğradıkları haksızlığın bir sonucu

Irak hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıyı kınadı ve Irak'ın her zaman Filistinlilerin yanında olduğunu bildirdi.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avadi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Avadi, Irak hükümetinin her zaman Filistin halkının yanında olduğunu ve davasına destek verdiğini ifade ederek, zulüm ve haksızlığın hiçbir zaman sonuç getirmeyeceğini vurguladı.

Iraklı Sözcü, Filistinli gruplarca İsrail'e düzenlenen saldırıya dair "Filistinlilerin bu sabah başlattıkları operasyonlar yıllardır uğradıkları haksızlığın bir sonucudur." dedi.

Dünya kamuoyunu Filistin halkına yapılan haksızlığı durdurmaya ve Filistinlilerin haklarının geri alınması için müdahaleye davet eden Avadi, Filistin topraklarındaki gerilimin tırmandırılması ve devam etmesinin bölgeye olumsuz yansımaları olacağı uyarısında bulundu.

Avadi, ayrıca Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.