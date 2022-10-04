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Irak Federal Mahkemesi, IKBY Yüksek Seçim Komiserliği'nin anayasal olmadığına hükmetti

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Irak Federal Mahkemesi, IKBY Yüksek Seçim Komiserliği'nin anayasal olmadığına hükmetti

Irak Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Yüksek Seçim Komiserliği'nin anayasal olmadığı kararını verdi.

Irak Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Yüksek Seçim Komiserliği'nin anayasal olmadığı kararını verdi.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, "IKBY'de seçim ve referandumu öngören 2014 yılına ait Yüksek Seçim Komiserliği, Irak Anayasası'nın 20 ve 102'nci maddesine aykırıdır ve anayasal değildir." denildi.

Seçimlerin ulusal çapta farklı görüş ve düşüncelerin rekabet alanı olması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Halkın oy verme ve seçilme hakkının garanti edilmemesi siyasetin anayasallığını kaybettirir." ifadesine yer verildi.

IKBY'deki Yeni Nesil Hareketi lideri Şasvar Abdullah ve harekete bağlı Bağdat'taki Meclis'te 4 vekil, Irak Federal Mahkemesi'ne bölgede seçimlerin merkezi yönetime bağlı Yüksek Seçim Komiserliği gözetiminde yapılması için başvurmuştu.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel

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