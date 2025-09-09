Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in saldırısına kınama

Irak Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderlerini hedef alan saldırısını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırının kardeş Katar devletinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal eden korkakça bir eylem olduğu belirtildi.

Saldırının Katar'ın güvenliğine ve istikrarına ciddi bir tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Bunun, İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü sistematik öldürme ve zorla göç ettirme politikalarının bir parçası olduğu, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği daha fazla gerilime ve tırmanışa sürüklediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma "bu tür saldırgan uygulamalara karşı sorumluluk üstlenme ve gerekli adımları atma" çağrısında bulundu.