Irak Dışişleri Bakanı'ndan Hürmüz Boğazı Uyarısı

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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İsrail-İran savaşının Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceği ve bunun küresel enerji piyasasında büyük bir kriz yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bakan, bölgedeki gerginliklerin, Irak hava sahasının ihlalinin ise ülke egemenliğine saldırı olacağını belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İsrail- İran savaşından dolayı Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının, küresel enerji piyasasında büyük kriz yaratabileceği ve dünya ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceği uyarısında bulundu.

Irak Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre Hüseyin, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve artan gerilim ele alındı.

Bakan Hüseyin, İsrail veya başka herhangi bir tarafın Irak hava sahasını ihlal etmesinin ülke egemenliğine açık bir saldırı ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurguladı.

Iraklı Bakan, savaşın Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına kadar ilerlemesinin, küresel enerji piyasasında büyük bir kriz yaratacağını ve dünya ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler doğuracağını belirtti.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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