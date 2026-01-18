Haberler

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: "Bağdat'ta güçlü bir hükümetin hızlıca kurulması stratejik bir zorunluluk"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, güçlü bir hükümetin kurulmasının ekonomik sorunlarla mücadele için stratejik bir gereklilik olduğunu belirtti. İranlı mevkidaşı ile görüşmelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, Irak'ın iç işlerine müdahale edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ülkesinde güçlü bir hükümetin bir an önce kurulmasının, bölgede ekonomik sorunlarla mücadele için stratejik bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, resmi temasları kapsamında İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Hüseyin, "Irak içinde ve bölgede ekonomik ve mali sorunlarla mücadele edebilmek için Bağdat'ta güçlü bir hükümetin hızlı biçimde kurulması stratejik bir zorunluluktur." dedi.

Bağdat yönetiminin "bölgesel güvenliğin bölünmezliği" ilkesini savunduğunu dile getiren Hüseyin, "Her ülkenin istikrarının diğer komşu ülkelerin güvenliğinin teminatı olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, ülkelerin iç işlerine müdahale edilmemesi gereğini vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nü boşaltmasını değerlendirdi.

Erakçi, "ABD askeri güçlerinin Ayn el-Esed Üssü'nden çekilmesi ve Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonunun (UNAMI) görev süresinin sona ermesi, Irak'ta bağımsızlığın, istikrarın ve ulusal egemenliğin pekiştiğinin açık göstergeleridir." dedi.

Ticaret hacminin arttırılması için iki ülkede çeşitli imkanların bulunduğuna işaret eden Erakçi, "Her yıl yaklaşık 7 milyon İranlı ve Iraklı iki ülkeyi turist ve ziyaretçi olarak ziyaret ediyor. Halklar arası temaslar oldukça yoğun. İki ülke arasındaki gidiş-gelişi ve iletişimi kolaylaştırmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Ünlü oyuncunun ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem

Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
ABD'den Suriye'de operasyon! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü

ABD'den intikam saldırısı! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
50 kişinin partilediği daire çöktü! Onlarca kişi yaralandı

Büyük facia! Partiye onlarca kişi katılınca dairenin zemini çöktü
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Ünlü oyuncunun ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında

Çöpte bebek cesedi! İncelemede ortaya çıkan detay şoke etti
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı