Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'den PKK'nın Feshedilmesi Üzerine Açıklamalar

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakması kararının mutluluk ve memnuniyet verici olduğunu belirterek bunun Türkiye ve bölge için barışa vesile olacağını umduklarını söyledi.

Hüseyin, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakması kararının mutluluk ve memnuniyet verici olduğunu dile getiren Hüseyin, bunun Türkiye ve bölge için barışa vesile olmasını umduklarını söyledi.

Hüseyin, söz konusu kararla ilgili Irak merkezi hükümeti, Türkiye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti arasında işbirliği olacağını da kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretine de değinen Hüseyin, "Başkan Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti ve Körfez'deki liderlerle birtakım anlaşmaların olması memnuniyet verici. Başkan Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararından da mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

Hüseyin, Arap ülkelerin liderlerinin Bağdat'ta 17 Mayıs'ta düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi'ne katılıp katılmayacağı ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi:

"Daha önce yapılan zirvelere Arap liderlerin tamamı katıldı diye bir şey olmadı. Burada da gelmeyenler olabilir, o da o ülkelerin iç işleriyle ilgili meselelerden kaynaklı olacak. Ancak katılım güçlü ve aktif olacak ve gerçekçi konular tartışılacak. Suriye'ye ve diğer Arap ülkelerine de destek içeren kararlar alınacak."