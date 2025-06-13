Irak Dışişleri Bakanı: Askeri Tırmanmaya Karşıyız

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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, yaptığı açıklamada her türlü askeri tırmanmaya karşı olduklarını vurguladı ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, her türlü askeri tırmanmaya karşı olduklarını söyledi.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Hüseyin, İsveçli mevkidaşı Maria Malmer Stenergard ile telefonda İsrail'in İran'a saldırıları ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Irak'ın her türlü askeri tırmanmaya karşı olduğunu vurgulayan Hüseyin, ülkelerin egemenliğine ve uluslararası hukuk kurallarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Irak hükümeti, İsrail'in İran'a saldırılarını kınadığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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