Irak Cumhurbaşkanı Reşid, Filistin Halkının Haklarını Savundu

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını kınayarak Filistin halkının, kendi toprakları üzerindeki haklarını kazanması konusundaki tutumlarını sürdürdüklerini belirtti.

Reşid, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen 34. Arap Birliği Zirvesi'nin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Savaş tehdidinin güvenlik ve kalkınma çabalarını engellediğini söyleyen Reşid, "Zirve, son derece karmaşık koşullar altında, bölgeyi, ülkelerin güvenliğini ve halkların kaderini tehdit eden tehlikelerin gölgesinde gerçekleşiyor. Savaş bir hayalet gibi dolaşıyor, güvenlik ve istikrarı tehdit ediyor, kalkınma çabaları ile geleceğe dair umutları da sekteye uğratıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reşid, bölgesel ve uluslararası istikrar fırsatlarının güçlendirilmesi için acil girişimlerde bulunmanın ve harekete geçmenin gerekliliğini vurgulayarak anlaşmazlıkların barışçıl ve doğrudan diyaloglarla veya arabulucular aracılığıyla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınayan Reşid, Filistin halkının kendi toprakları üzerindeki haklarını kazanması konusundaki tutumlarını da sürdürdüklerini dile getirdi.

Reşid, herhangi bir gerekçeyle zorunlu göç girişimlerini de kesin bir dille reddettiklerini sözlerine ekledi.