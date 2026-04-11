Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Nizar Amedi: "Bölgedeki savaşın bitirilmesine yönelik çabaları destekliyoruz"

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, göreve başladığı Meclis'te yaptığı açıklamada, ülkesinin zorluklarını ve bölgedeki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalarını destekleyeceğini ifade etti. Amedi, 'önce Irak' ilkesine bağlı kalacağını vurgulayarak, devlet kurumları arasında iş birliğinin önemini aktardı.

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların farkında olduğunu belirterek, bölgedeki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaları desteklediklerini söyledi.

Meclis'te yemin ederek görevine başlayan Amedi, açıklamalarda bulundu.

Üstlendiği sorumluluğun büyüklüğüne dikkati çeken Amedi, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların farkında olduğunu kaydetti.

Amedi, yürütme, yasama ve yargı organlarıyla tam bir iş birliği içinde çalışmaya kararlı olduğunu vurgulayarak, devlet kurumları arasında koordinasyonun önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Amedi, "önce Irak" ilkesine bağlı kalacağını ve bu düzeyde çalışacağını aktardı.

Açıklamasında bölgesel gelişmelere de değinen Amedi, "Bölgedeki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaları destekliyoruz. Irak'a yönelik saldırıları da kınıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşmeye ara verildi

Dünyanın gözünü diktiği müzakerelerde yeni gelişme
Fatma Nur öğretmenin katiline 126 yıl hapis talebi

Fatma öğretmenin katiline rekor ceza talebi
Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
Ünlü içerik üreticisi bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

1.5 yıllık kazancı olay oldu!

Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi

Kendi seyircisi önünde madara oldu

Fatma Nur öğretmenin katiline 126 yıl hapis talebi

Fatma öğretmenin katiline rekor ceza talebi
''Mucize'' denilerek duyuruldu! Livakovic'in geleceği arapsaçına döndü

''Mucize'' denilerek duyuruldu
Survivor’da başlayan aşk, şimdi bebekle taçlanıyor

Survivor’da başlayan aşk, şimdi bebekle taçlanıyor