Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Nizar Amedi: "Bölgedeki savaşın bitirilmesine yönelik çabaları destekliyoruz"

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların farkında olduğunu belirterek, bölgedeki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaları desteklediklerini söyledi.

Meclis'te yemin ederek görevine başlayan Amedi, açıklamalarda bulundu.

Üstlendiği sorumluluğun büyüklüğüne dikkati çeken Amedi, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların farkında olduğunu kaydetti.

Amedi, yürütme, yasama ve yargı organlarıyla tam bir iş birliği içinde çalışmaya kararlı olduğunu vurgulayarak, devlet kurumları arasında koordinasyonun önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Amedi, "önce Irak" ilkesine bağlı kalacağını ve bu düzeyde çalışacağını aktardı.

Açıklamasında bölgesel gelişmelere de değinen Amedi, "Bölgedeki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaları destekliyoruz. Irak'a yönelik saldırıları da kınıyoruz." dedi.