Irak, Çinli ve Bae'li Şirketlerle Enerji Anlaşmaları İmzaladı
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BAĞDAT, 22 Şubat (Xinhua) -- Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani (solda, arkada), Irak'ın başkenti Bağdat'ta Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şirketleriyle yapılacak enerji anlaşmalarının imza törenine katıldı, 21 Şubat 2023.
BAĞDAT, 22 Şubat (Xinhua) -- Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani (solda, arkada), Irak'ın başkenti Bağdat'ta Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şirketleriyle yapılacak enerji anlaşmalarının imza törenine katıldı, 21 Şubat 2023.
Irak, enerji santralleri için büyük ihtiyaç duyulan doğalgaz üretimini artırma çabaları kapsamında altı petrol ve doğalgaz sahası geliştirilmesine ilişkin iki Çinli ve bir BAE şirketiyle Salı günü anlaşmalar imzaladı. (Fotoğraf: Geo-Jade Petrol Şirketi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel