Irak, Çinli ve Bae'li Şirketlerle Enerji Anlaşmaları İmzaladı

BAĞDAT, 22 Şubat (Xinhua) -- Irak, enerji santralleri için çok ihtiyaç duyduğu doğalgaz üretimini artırma çalışmaları kapsamında, altı petrol ve doğalgaz sahası geliştirmek üzere iki Çinli şirket ve bir Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şirketiyle anlaşmalar imzaladı.

BAĞDAT, 22 Şubat (Xinhua) -- Irak, enerji santralleri için çok ihtiyaç duyduğu doğalgaz üretimini artırma çalışmaları kapsamında, altı petrol ve doğalgaz sahası geliştirmek üzere iki Çinli şirket ve bir Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şirketiyle anlaşmalar imzaladı.

Resmi Iraqia TV'nin haberine göre Salı günü Irak'ın başkenti Bağdat'taki Irak Petrol Bakanlığı'nda düzenlenen imza töreninde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 2018'deki beşinci enerji ihalesi kapsamında sözleşme imzalayan tüm tarafları kutladı.

Es-Sudani, "Petrol sektöründe reform, petrol zenginliği için en uygun yatırımdır ve Irak'ın küresel doğalgaz piyasasına girişi, planladığımız ve uygulayacağımız bir seçenek" dedi.

Başbakan, "(Irak'taki) elektrik krizinin temel nedenlerinden biri, yakıt olmaması. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılamak için üç yıl içinde doğalgaz konusunda kendi kendimize yetebilecek seviyeye ulaşacağız" diye ekledi.

Nisan 2018'te Irak, doğu ve güneydeki altı blokta petrol ve doğalgaz arama ve çıkarma ruhsatları için ihaleler açmıştı. Bir BAE ve iki Çin menşeili şirket ihaleleri kazandı ve ruhsat aldı.

Ruhsatların verilmesinden sonra bakanlık, Çin'in Jeo-Yeşim Petrol Şirketi ile ülkenin doğusundaki Diyala vilayetinin Naft Khana ve güneydoğusundaki Maysan vilayetinin Huwieza bloklarının geliştirilmesine yönelik iki ön sözleşme imzaladı.

Bakanlık ayrıca diğer bir Çin şirketi olan Birleşik Enerji Grubu (UEG) ile ülkenin güneyindeki Basra vilayetinde el-Sindibad bloğunun geliştirilmesine yönelik bir ön sözleşme imzaladı.

Bakanlık, BAE Crescent Petroleum şirketi ile Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde yer alan Kilabat-Gumar ve Khashim al-Hmer-Injana ve güneydeki Basra vilayetinde yer alan Khudhr al-Maa bloklarının geliştirilmesine yönelik üç ön sözleşme imzaladı.

2018'de düzenlenen ihale, Irak'ın 2009'da petrol ve doğalgaz sektörünü yabancı yatırıma açmasından bu yana gerçekleştirilen beşinci ihale.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) üye olan Irak'ın 145 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervi ve 132 trilyon fit küp (yaklaşık 3,74 trilyon metre küp) kanıtlanmış doğalgaz rezervi bulunuyor.

Irak ekonomisi büyük ölçüde, ülke gelirinin yüzde 90'ından fazlasına karşılık gelen ham petrol ihracatına dayanıyor.