Irak, Çin'le Dostluğa Dayalı Alışverişleri ve İşbirliğini Artıracak - Haberler

BAĞDAT, 18 Mayıs (Xinhua) -- Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih Salı günü yaptığı açıklamayla Irak'ın Çin'le çeşitli alanlardaki dostluğa dayalı alışverişlerini ve işbirliğini her iki ulusun yararına olacak şekilde daha artıracağını söyledi. Çin'in Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Salih, söz konusu açıklamayı Çin'in yeni Irak büyükelçisi olarak atanan ve cumhurbaşkanına güven mektubu sunan Cui Wei ile görüşmesi sırasında yaptı. Antik medeniyetlere sahip ülkeler olarak Irak'la Çin arasındaki uzun bir geçmişi olan tarihi iletişimden övgüyle bahseden Salih, her iki ülkenin ve halkın yararına olacak şekilde Irak'la Çin arasındaki dostane ilişkileri güçlendirme, halklar arası ve kültürel alışverişleri artırma ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortaklaşa inşasında işbirliğini derinleştirme sözü verdi.

Cui ise son yıllarda iki ülkenin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortaklaşa inşasında kaydettiği olağanüstü başarılardan ve Çin-Irak stratejik ortaklığını geliştirme konusunda elde edilen ilerlemeden bahsetti. Geçen yılın Ağustos ayında iki ülkenin cumhurbaşkanlarının, Çin'le Irak arasındaki dostane işbirliğinin derinleştirilmesine ve daha fazla kalkınmaya yönelik stratejik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik önemli bir mutabakata vardığını hatırlatan Çin büyükelçisi, bu mutabakatın ikili ilişkilerin artırılmasında kılavuzluk yaptığını dile getirdi. Cui, Çin'in yeni Irak büyükelçisi olarak iki cumhurbaşkanının vardığı önemli mutabakatı uygulamaya koymak için Irak'la çalışma konusunda her türlü çabayı göstermeye ve Çin-Irak stratejik ortaklığını daha yüksek düzeylere çıkarmayı sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Xinhua / Güncel