Irak: Cidde Zirvesi'nde İsrail'le normalleşme gündeme gelmeyecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak: Cidde Zirvesi'nde İsrail'le normalleşme gündeme gelmeyecek

AA - Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Güncel
 - Güncelleme:
Irak: Cidde Zirvesi'nde İsrail'le normalleşme gündeme gelmeyecek

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yarın düzenlenecek zirvede, İsrail'le normalleşme konusunun gündeme gelmeyeceğini söyledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yarın düzenlenecek zirvede, İsrail'le normalleşme konusunun gündeme gelmeyeceğini söyledi.

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre Başbakan Kazımi, Suudi Arabistan ziyareti öncesi başkent Bağdat'ta basın toplantısı düzenledi.

Cidde Zirvesi'nde bölge ve dünya için büyük sıkıntılar olan enerji, iklim değişikliği ve gıda güvenliği konularında iş birliği meselelerinin tartışılacağını belirten Kazımi, İsrail ile normalleşme meselesinin de ele alınacağına dair iddiaların doğru olmadığını, bu konunun asla gündeme gelmeyeceğini söyledi.

Irak'ın Filistin meselesi konusunda tutumunun sabit olduğunu, Filistin halkının meşru haklarına destek verdiğini vurgulayan Kazımi, "Cidde'de normalleşme meselesinin konuşulacağı yönünde çıkan söylentilerin amacı, Irak'ın bölgedeki konumunu geri kazanmasını engellemektir." ifadelerini kullandı.

Irak'ın ilişkilerde sıfır sorun ve denge politikası yürüttüğünü kaydeden Kazımi, Irak'ın hiçbir zaman komşu ülkeler için tehdit olmayacağını sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yarın ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılımıyla Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) üye ülkelerin yanı sıra Mısır, Irak ve Ürdün'ün bulunacağı bir zirve düzenlenecek.

AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Güncel

Suudi Arabistan Bağdat İsrail Irak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title