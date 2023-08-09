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Irak Basınında 'Eş Cinsel' ve 'Eş Cinsellik' Kullanımı Yasaklandı

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Irak İletişim ve Enformasyon Kurumu, basın ve medya organlarında 'eş cinsellik' yerine 'cinsel sapkınlık' ifadesinin kullanılmasını zorunlu hale getirdi.

Irak basınında "eş cinsel" ve "eş cinsellik" kelimelerinin kullanılması yasaklandı.

Irak İletişim ve Enformasyon Kurumunun kararına göre, kurumdan çalışma ruhsatı alan tüm basın ve medya organlarında üretilen içeriklerde "eş cinsellik" yerine "cinsel sapkınlık" ifadesi kullanılacak.

Kararla, "toplumun genel ahlaka aykırı ve yabancı terimlere karşı korunmasının hedeflendiği" kaydedildi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel

Irak Güncel Haberler

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