Irak Başbakanı Yangın Sebebi İçin Soruşturma Başlattı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kut şehrinde 61 can kaybına yol açan yangının nedenine ilişkin acilen soruşturma başlatılması talimatı verdiği bildirildi.

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Sudani, yangının nedenleri ve olayın arka planıyla ilgili derhal kapsamlı ve teknik bir soruşturma başlatılmasını, ihmallerin ortaya çıkarılmasını ve benzer olayların tekrarını önlemek amacıyla ciddi önlemlerin alınmasını istedi.

İçişleri Bakanı Abulemir eş-Şammari'ye de olay yerine gidip sahada incelemelerde bulunma talimatı veren Sudani, ayrıca yaralıların tedavisine destek için tam donanımlı bir sağlık ekibinin olay yerine sevk edilmesini sağladı.

Bölgeden alınan bilgilere göre, yangının çıktığı alışveriş merkezi binasında arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Irak İçişleri Bakanlığı, yangındaki ölü sayısının 61'e yükseldiğini açıklamıştı.