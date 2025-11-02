Irak ve Türkiye Su İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye ile Irak arasında su alanında işbirliği projelerinin finansmanı için imzalanan anlaşmanın, Irak'taki su krizine sürdürülebilir çözümlerden biri olacağını belirtti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Sudani, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finansmanı için Mekanizma Belgesi" imza törenine başkanlık etti.

Sudani, "Bu anlaşma, Irak'taki su krizine sürdürülebilir çözümlerden biri olacak. Bu anlaşmayla ayrıca kaynakların kıtlığıyla mücadele ve su kaynaklarının yönetimi amacıyla su sektöründe ortak büyük proje paketler de hayata geçirilecek." dedi.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat'a yaptığı ziyaret sırasında üzerinde mutabık kalınan sonuçların uygulanmasının önemine dikkat çeken Sudani, su krizinin küresel bir sorun olduğunu ve Irak'ın bu krizden zarar gören ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Başbakan Sudani ayrıca, finansman mekanizmasına ilişkin anlaşmanın Türkiye ile ikili ilişkileri güçlendireceğini, bu ilişkilerin çeşitli alanlarda gelişmesine katkı sağlayacağını ve iki dost ülkenin ortak çıkarlarını gerçekleştireceğini dile getirdi.