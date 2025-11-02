Haberler

Irak ve Türkiye Su İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye ile Irak arasında su alanında işbirliği projelerinin finansmanı için imzalanan anlaşmanın, Irak'taki su krizine sürdürülebilir çözümlerden biri olacağını belirtti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye ile Irak arasında su alanında işbirliği projelerinin finansmanı için imzalanan anlaşmanın, Irak'taki su krizine sürdürülebilir çözümlerden biri olacağını belirtti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Sudani, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finansmanı için Mekanizma Belgesi" imza törenine başkanlık etti.

Sudani, "Bu anlaşma, Irak'taki su krizine sürdürülebilir çözümlerden biri olacak. Bu anlaşmayla ayrıca kaynakların kıtlığıyla mücadele ve su kaynaklarının yönetimi amacıyla su sektöründe ortak büyük proje paketler de hayata geçirilecek." dedi.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat'a yaptığı ziyaret sırasında üzerinde mutabık kalınan sonuçların uygulanmasının önemine dikkat çeken Sudani, su krizinin küresel bir sorun olduğunu ve Irak'ın bu krizden zarar gören ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Başbakan Sudani ayrıca, finansman mekanizmasına ilişkin anlaşmanın Türkiye ile ikili ilişkileri güçlendireceğini, bu ilişkilerin çeşitli alanlarda gelişmesine katkı sağlayacağını ve iki dost ülkenin ortak çıkarlarını gerçekleştireceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor

2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı

Papa'nın ziyarete gideceği yerde su altından 2 bin yıllık beddua çıktı
2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor

2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru'dan alkışlanacak hareket

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Acun Ilıcalı'nın takımlarından yine çifte zafer

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük

GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Komisyonun İmralı'da Öcalan'ı dinlemesi bekleniyor

Erdoğan'ın başdanışmanı olacakları yazdı! Dikkat çeken Öcalan detayı
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Türkiye'nin en borçlu ili Ankara oldu

Türkiye'nin en borçlu ili belli oldu! Zirvede bu kez İstanbul yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.