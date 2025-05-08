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Irak Başbakanı Sudani Türkiye-Irak İlişkilerini Değerlendirecek

Irak Başbakanı Sudani Türkiye-Irak İlişkilerini Değerlendirecek
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye-Irak ilişkilerini masaya yatırmak üzere 'ODAK: Türkiye-Irak İlişkileri' programına katılacak. Programda ikili ve bölgesel ilişkiler analitik bir bakış açısıyla ele alınacak.

? Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye-Irak ilişkilerini değerlendirmek amacıyla AA'nın ev sahipliğinde düzenlenen "ODAK: Türkiye-Irak İlişkileri" programına katılacak.

Sudani, AAtölye'de düzenlenecek "ODAK: Türkiye-Irak İlişkileri" programında, Orta Doğu'nun güncel ve kilit meselelerinden biri olan Türkiye-Irak ilişkilerinin ikili, bölgesel ve uluslararası boyutlarını değerlendirecek.

Programda ayrıca, güncel gelişmeler ışığında Türkiye-Irak ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutları ile bölgesel yansımaları analitik bir bakış açısıyla ele alınacak.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
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