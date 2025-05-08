Irak Başbakanı Sudani Türkiye-Irak İlişkilerini Değerlendirecek
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye-Irak ilişkilerini masaya yatırmak üzere 'ODAK: Türkiye-Irak İlişkileri' programına katılacak. Programda ikili ve bölgesel ilişkiler analitik bir bakış açısıyla ele alınacak.
? Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye-Irak ilişkilerini değerlendirmek amacıyla AA'nın ev sahipliğinde düzenlenen "ODAK: Türkiye-Irak İlişkileri" programına katılacak.
Sudani, AAtölye'de düzenlenecek "ODAK: Türkiye-Irak İlişkileri" programında, Orta Doğu'nun güncel ve kilit meselelerinden biri olan Türkiye-Irak ilişkilerinin ikili, bölgesel ve uluslararası boyutlarını değerlendirecek.
Programda ayrıca, güncel gelişmeler ışığında Türkiye-Irak ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutları ile bölgesel yansımaları analitik bir bakış açısıyla ele alınacak.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel