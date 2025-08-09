Irak Başbakanı Sudani: Silahlar Devletin Elinde Olmalı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ülkede güvenlik güçleri dışında hiçbir yerde silah bulunmaması gerektiğini vurgulayarak, devletin kontrolü dışında kalan silahların toplanması gerektiğini açıkladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ülkede güvenlik güçlerinin dışında kimsede silah bulunmaması gerektiğini söyledi.

Sudani, Bağdat'ta bir aşiret etkinliğinde yaptığı konuşmada, ülkesinde devletin kontrolü dışında bulunan silahlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Silahın "yalnızca devletin elinde bulunması", hukukun üstünlüğü ve yolsuzlukla mücadelenin, Şiilerin dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani'nin de sürekli vurguladığı temel ilkeler olduğunu belirterek, "Bu ilkelerin uygulanmasında taviz verilemez." dedi.

Herhangi bir kurum ya da şahsı hedef almadıklarını dile getiren Sudani, "Devlet kurumları dışında herhangi bir silahın bulunmasına gerek yoktur." ifadelerini kullandı.

Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi bünyesindeki Şii milislerin silahların toplatılması tartışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
'Resmi plakalı araca eskort bindi' iddiası iki kişinin başını yaktı

"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil İçin ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen isyan etti

Tatilde çileden çıktı! ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan itiraf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.