Irak Başbakanı Sudani, Petrol İhracatının Yeniden Başlatılmasını İstedi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak- Türkiye boru hattı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlatılması gerektiğini söyledi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Sudani'nin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Sudani, görüşmede, Irak'ın ekonomik vizyonuna değinerek, Irak-Türkiye boru hattı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlatılmasının ve petrol varlıklarını hedef alan tüm kaçakçılık ve yasa dışı uygulamaların sona erdirilmesinin önemine dikkat çekti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Selahaddin ve Kerkük vilayetlerindeki petrol tesislerine yönelik son saldırılara dikkat çeken Sudani, bu saldırıların Irak'ın ulusal ekonomisini hedef aldığını belirtti.

Sudani, bu saldırıların Petrol Bakanlığı ile IKBY'de faaliyet gösteren Amerikan şirketleri arasında Kerkük ve Selahaddin'deki bazı petrol sahalarının işletilmesine yönelik anlaşmanın imzalanmasıyla aynı döneme denk gelmesinin şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Başbakan Sudani ayrıca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ürettiği petrolü ve petrol dışı gelirleri merkezi hazineye teslim etmesinin, yürürlükteki bütçe yasası ve ilgili Federal Mahkeme kararına uygun şekilde, federal hükümet ile bölge hükümeti arasındaki mali ve hukuki engellerin çözümüne katkı sağladığını belirtti.

Haşdi Şabi yasasının da ele alındığı görüşmede Sudani, bu yasanın parlamentoya sunulmasının hükümetin izlediği güvenlik reformu kapsamında olduğunu, bu reformların parlamento tarafından onaylanan hükümet programının bir parçası olduğunu ifade etti.