Irak Başbakanı Sudani'den Gazze'deki İnsani Krizle İlgili Açıklama

BAĞDAT, 12 Haziran (Xinhua) -- Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani Gazze'deki insani krizle ilgili derin endişelerini dile getirerek, İsrail'in bölgeye yardım girişlerini engellemesinin "ciddi sonuçları" olacağı uyarısında bulundu.

Başbakanlık Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Sudani çarşamba günü Irak'taki AB ülkeleri ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi.

Sudani, "Filistin halkının devam eden acılarının ciddi sonuçları olacağını hepimiz kabul etmeliyiz" dedi.

Washington ile Tahran arasındaki İran'ın nükleer programı konusunda yürütülen dolaylı görüşmelere de değinen Sudani, müzakerelerin dengeli ve adil bir anlaşmaya varmasını temenni ettiklerini belirterek, "gerginliğin sorunu çözmeyeceğini" kaydetti.

"Kardeş" Suriye halkına desteklerinin süreceğini yineleyen başbakan, Suriye liderlerine "vatandaşlık ilkesine dayalı kapsayıcı bir siyasi süreç izlemeleri" çağrısında bulundu.

Sudani çatışmalara karışmaktan kaçınmaya özen gösterirken, hukuki, diplomatik ve insani kanallar aracılığıyla bölgesel rollerini yerine getirdiklerini de sözlerine ekledi.