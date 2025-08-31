Irak Başbakanı Sudani, Bağdat'ta Türk iş insanlarıyla görüştü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 17 Türk şirketinin temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Eylül 2024'te Sudani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe giren su işbirliği çerçeve anlaşması kapsamında, su alanında ortak çalışma ve işbirliği yolları ele alındı.

Başbakan Sudani, Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son iki yılda liderlerin ortak vizyonu sayesinde önemli gelişme kaydettiğini vurguladı.

Ekonomi, yatırım ve ticaretin iki ülke arasındaki işbirliğinin en önemli dayanaklarından biri olduğuna dikkati çeken Sudani, Türk şirketlerinin Irak'taki varlığının ve projelerinin hükümet tarafından desteklendiğini ifade etti.

Sudani, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar doları aştığını ve Irak'ın "Kalkınma Yolu" projesinin Türkiye ile bölge ülkeleri arasındaki ortaklığı güçlendireceğini de sözlerine ekledi.

Görüşmede hazır bulunan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan da Türkiye-Irak ilişkilerinin yalnızca siyasi boyutta değil, aynı zamanda ekonomik ve yatırım alanlarında da geliştiğini ve Türk şirketlerinin Irak'ta projeler üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
