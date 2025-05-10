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Irak Başbakanı, Pakistan'daki 500 Askerin Ülkeye Geri Dönmesini Sağladı

Irak Başbakanı, Pakistan'daki 500 Askerin Ülkeye Geri Dönmesini Sağladı
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Pakistan ile Hindistan arasındaki askeri gerilim nedeniyle Pakistan'da eğitim gören 500 Irak askerinin geri çekilmesi talimatını verdi. Askerlerin, ülkedeki ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden görevlendirileceği belirtildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Pakistan'da eğitim gören aralarında subayların da bulunduğu Iraklı 500 askerin ülkeye geri dönmesi talimatı verdi.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Başbakan Sudani, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan askeri gerilimin tırmanması üzerine Pakistan'da eğitim gören aralarında subayların da bulunduğu 500 Irak askerini ülkeye geri çekme kararı aldı.

Pakistan'dan geri dönecek Irak askerlerinin ülkedeki ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden görevlendirileceği bildirildi.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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