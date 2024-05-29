Üye Girişi
Haberler

Irak Başbakanı, Türkiye ile Kalkınma Yolu Projesi'nin uygulanması konusunda iletişimin önemini vurguladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak'ı Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nin uygulanması konusunda Türkiye ile sürekli iletişimde kalınmasının önemine vurgu yaptı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak'ı Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nin uygulanması konusunda Türkiye ile sürekli iletişimde kalınmasının önemine vurgu yaptı.

Irak resmi haber ajansı INA'da yer alan habere göre, Irak Başbakanı Sudani'nin başkanlık ettiği toplantıda iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar ele alındı.

Sudani'nin, "İlgili bakanlıkların (Türkiye ile imzalanan) mutabakat zaptlarının uygulanmasını hızlandırmak amacıyla kendisinin denetiminde çalışma planı hazırlaması talimatı" verdiği kaydedildi.

Türkiye ve Irak arasında ortaklaşa gerçekleştirilecek su projelerinin hazırlanmasının önemine değinen Sudani'nin, iki ülke arasında su alanında işbirliğine yönelik çerçeve anlaşmasının uygulanması için özel yüksek komisyonun hızla oluşturulması talimatını verdiği belirtildi.

Sudani'nin ayrıca, Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi için Türkiye ile sürekli iletişimde kalınmasının önemine vurgu yaptığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Nisan'daki Bağdat ziyaretinde, Irak Başbakanı Sudani ile "Irak Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması" ve "Stratejik Çerçeveye İlişkin Mutabakat Zaptı"na imza atarken, 2 ülke arasında farklı alanlarda ayrıca 24 işbirliği anlaşması imzalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani himayesinde Irak, Türkiye, Katar ve BAE arasında, Kalkınma Yolu Projesi'nde işbirliğine ilişkin 4'lü mutabakat zaptı da imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Irak Uluslararası İlişkiler Ekonomi Güncel Haberler

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

 İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

 'Geç saatte dışarı çıkma' cinayeti! 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü

"Geç saatte dışarı çıkma" cinayeti! 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü

Bakmadan Geçme

29-30 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Türkiye Bayan Voleybol Milli Takım kadrosu ve instagram hesapları ne? #127952 UEFA Avrupa Konferans Ligi Final nerede, hangi ülkede yapılıyor? #9917 29-30 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 29 Mayıs Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 30 Mayıs Çarşamba yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Matematik seçmeli ders mi olacak? İletişim Başkanlığından açıklama geldi Survivor kim kazandı? 29 Mayıs Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? #129300 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 29 Mayıs Çarşamba 2024? #129300 Şahane Hayatım 30. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mayıs Şahane Hayatım yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Akran zorbalığı nedir? Akran zorbalığı ile nasıl başa çıkılır? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Almanya-Türkiye Milletler Ligi maçı canlı izle! ALMANYA- TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI (HD) İZLEME LİNKİ BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi!
Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title