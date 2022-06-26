Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, İran'da - Haberler

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Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, İran'da

AA - Güncel
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Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin resmi törenle karşılanması TAHRAN - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından Sadabat Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin resmi törenle karşılanması TAHRAN - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından Sadabat Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

AA / Güncel

Tahran Irak İran Güncel Haberler

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