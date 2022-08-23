Irak Başbakanı Kazımi yargıya yönelik eylemler nedeniyle Mısır ziyaretini yarıda bıraktı
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Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Sadr Hareketi destekçilerinin Yüksek Yargı Konseyi önündeki oturma eyleminden dolayı Mısır ziyaretini erken bitirme kararı aldı.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Sadr Hareketi destekçilerinin Yüksek Yargı Konseyi önündeki oturma eyleminden dolayı Mısır ziyaretini erken bitirme kararı aldı. Kazımi'yi El Alamein Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi uğurladı.
Kaynak: AA / Güncel