Irak Başbakanı Kazımi yargıya yönelik eylemler nedeniyle Mısır ziyaretini yarıda bıraktı Güncel Haberler Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Sadr Hareketi destekçilerinin Yüksek Yargı Konseyi önündeki oturma eyleminden dolayı Mısır ziyaretini erken bitirme kararı aldı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Sadr Hareketi destekçilerinin Yüksek Yargı Konseyi önündeki oturma eyleminden dolayı Mısır ziyaretini erken bitirme kararı aldı. Kazımi'yi El Alamein Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi uğurladı. Kaynak: AA / Güncel Mısır Yargı Irak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Irak Başbakanı Kazımi yargıya yönelik eylemler nedeniyle Mısır ziyaretini yarıda bıraktı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.