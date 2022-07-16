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Irak Başbakanı Kazımi, Suudi Arabistan ile ilişkilerin "en iyi dönemini" yaşadığını söyledi

AA - Ali Makram Ghareeb - Güncel
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Irak Başbakanı Kazımi, Suudi Arabistan ile ilişkilerin 'en iyi dönemini' yaşadığını söyledi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Suudi Arabistan ile ilişkilerin son yıllardaki en iyi dönemini yaşadığını belirtti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Suudi Arabistan ile ilişkilerin son yıllardaki en iyi dönemini yaşadığını belirtti.

Cidde kentinde düzenlenen zirveye katılmak üzere Suudi Arabistan'a giden Kazımi, Al Arabiya televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Kazımi, Suudi Arabistan ile ilişkilerde son yılların en iyi döneminin yaşandığını ve bu ilişkilerin her geçen gün geliştiğini ifade etti.

Irak ile Suudi Arabistan arasında birçok alanda önemli ortaklıkların olduğunu hatırlatan Kazımi, iki ülkenin 2022'nin başında elektrik şebekelerini birbirine bağlamak için imzaladığı mutabakat zaptının hayata geçirilmesini önemli bir adım olarak niteledi.

Başbakan Kazımi, Irak'ın bölgedeki konumunun öneminden söz ederek, halihazırda ülkesinin başta Suudi Arabistan olmak üzere tüm Arap ülkeleri ile ilişkilerinde iyi bir dönem yaşadığını aktardı.

İran ile ABD arasındaki müzakerelere değinen Kazımi, bölgeye olumlu yansıyacak bu diyaloğun gelişmesi için ülkesinin aktif rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kazımi, ayrıca Irak'ın terörle mücadele için tüm ülkelerle iş birliği yapmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.

AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel

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