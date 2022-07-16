Irak Başbakanı Kazımi - BAE Devlet Başkanı Al Nahyan görüşmesi Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed al Nahyan görüşmesinden detay CİDDE (AA) –Suudi Arabistan'da yapılan Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesinde, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed al Nahyan, Irak Başbakanı... Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed al Nahyan görüşmesinden detay CİDDE (AA) – Suudi Arabistan'da yapılan Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesinde, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed al Nahyan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüştü. AA / Güncel Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan Irak Güncel Haberler

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