Irak Başbakanı Kazımi - BAE Devlet Başkanı Al Nahyan görüşmesi
AA - Güncel
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Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed al Nahyan görüşmesinden detay CİDDE (AA) –Suudi Arabistan'da yapılan Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesinde, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed al Nahyan, Irak Başbakanı...
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed al Nahyan görüşmesinden detay CİDDE (AA) – Suudi Arabistan'da yapılan Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesinde, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed al Nahyan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüştü.
AA / Güncel