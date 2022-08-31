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Irak Başbakanı Kazımi, ABD Başkanı Biden ile ülkesindeki gelişmeleri görüştü

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Irak Başbakanı Kazımi, ABD Başkanı Biden ile ülkesindeki gelişmeleri görüştü

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda ülkedeki son gelişmeleri ele aldı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda ülkedeki son gelişmeleri ele aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, Başbakan Kazımi ile yaptığı görüşmede, bağımsız ve egemenliği olan bir Irak'ı desteklediklerini ifade ederek, ülke güçlerinin rolünden övgüyle bahsetti.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarıyla hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajını ileten Biden, tüm Iraklı liderleri yaşanan siyasi tıkanıklıktan anayasal çerçevede çıkılması için ulusal diyaloğa çağırdı.

Irak'taki olaylar

Sadr destekçileri, önceki gün Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eyleme başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Şii lider, yaşananların ardından dün öğle saatlerinde destekçilerine "eve dönün" çağrısı yapmış, bunun üzerine Sadr yanlıları sokaktan çekilmeye başlamıştı.

Sadr'ın çağrısının ardından ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel

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