Irak Başbakanı el-Kazımi, protestoculardan derhal parlamentoyu terk etmelerini istediProtestolar sırasında 4 kişi yaralandı - Haberler

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Irak Başbakanı el-Kazımi, protestoculardan derhal parlamentoyu terk etmelerini istediProtestolar sırasında 4 kişi yaralandı

- Irak Başbakanı el-Kazımi, protestoculardan derhal parlamentoyu terk etmelerini istedi Protestolar sırasında 4 kişi yaralandı Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan parlamento binasını basan Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu...

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- Irak Başbakanı el-Kazımi, protestoculardan derhal parlamentoyu terk etmelerini istedi

Protestolar sırasında 4 kişi yaralandı

BAĞDAT - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan parlamento binasını basan Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu destekçilerinin derhal parlamento binasından çekilmelerini istedi. Protestolar sırasında 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu'nun Muhammed Şiya el-Sudani'nin başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan parlamento binasını basmıştı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi yaptığı açıklamada, Sadr Grubu destekçilerinin derhal parlamento binasından çekilmelerini istedi. Parlamento binasının halkın malı olduğunu ve protestoculardan derhal binayı terk etmeye çağıran el-Kazımi, kamu ve özel mallara muhafaza edilmesini istedi. Protestoculardan barışçıl şekilde protesto yapmalarını isteyen el-Kazımi, güvenlik güçleri mensuplarını da sükunete davet etti.

Sadr Hareketi lideri Mukteda el-Sadr'a yakınlığıyla bilinen Salih Muhammed el-Iraki ise, protestoculara teşekkürlerini iletti. El-İraki sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Can güvenliğiniz her şeyden daha önemlidir, reform mesajınız için teşekkür ederiz. Eğer çekilmek istiyorsanız kararınıza saygı göstereceğim" ifadelerini kullandı.

Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullandı ve havaya ateş açtı. Güvenlik güçlerinin protestoculara açtığı ateş sonucu 4 protestocunun yaralandığı bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Hacıoğlu - Güncel

Mukteda Sadr Parlamento Bağdat Irak Güncel Haberler

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