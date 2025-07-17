Irak Bakanlar Kurulu'ndan IKBY'ye Petrol Gelirleri Kararı

Irak Bakanlar Kurulu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) üretilen petrol gelirlerini derhal merkezi yönetime teslim etmesi karşılığında devlet bünyesinde çalışanların maaşlarının ödenmesini öngören bir karar aldı.

Irak medyasında yayımlanan haberlere göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, IKBY'nin petrol gelirlerini merkezi yönetime teslim etmesi ve memurların maaşlarının ödenmesi konularını görüştü.

Bakanlar Kurulu, IKBY'nin üretilen petrol gelirlerinin, derhal Irak Petrol Pazarlama Şirketi olan SOMO'ya teslim edilmesi karşılığında memurların maaşlarının ödenmesini içeren karar aldı.

Irak Maliye Bakanlığı, petrol gelirlerini merkezi yönetime teslim etmediği için IKBY'ye memur maaşlarını içeren bütçeyi göndermemişti.