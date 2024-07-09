Irak, ABD ve diğer ülkelerden 181 eseri geri getirdi

BAĞDAT, 9 Temmuz (Xinhua) -- Irak Kültür, Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı ülkeden kaçırılarak ABD ve diğer ülkelere götürülen 181 eserin başarılı bir şekilde geri getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan Pazartesi günü yapılan açıklamada, ele geçirilen eserler arasında bronz bir heykelciğin yanı sıra antik iskeletler içeren sekiz metal kutunun bulunduğu belirtildi. Bu eserler ilk olarak 1990'larda Ninova eyaletindeki Nimrud arkeolojik alanından Los Angeles'a kaçırılmıştı.

Bakanlık ayrıca Ürdün, Norveç, Almanya ve İngiltere gibi ülkelere kaçırılan farklı dönemlere ait çok sayıda eserin de iade edildiğini duyurdu.

Irak'taki eski eserlerin ve arkeolojik alanların önemli bir kısmı 2003 yılındaki ABD işgalinin ardından yağmalanmış ya da tahrip edilmişti.