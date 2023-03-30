Irak, ABD'den teslim aldığı 9 tarihi eserini ülkeye geri getirdi

Irak, yasa dışı yollarla ülke dışına kaçırıldıktan sonra ABD yetkililerinden teslim alınan 9 tarihi eserin geri getirildiğini duyurdu.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, başkentteki Bağdat Sarayı'nda Kültür Bakanı Ahmed Fekkak el-Bedrani'yi kabul etti.

Kabul sırasında Irak'ın Washington Büyükelçiliği tarafından teslim alınan 9 tarihi eser, Tarihi Eserler Kurumu Başkanı Leys Mecid Hüseyin'e teslim edildi.

Irak'a geri getirilen parçalar arasında New York Başsavcılığından alınan Babil ve Mezopotamya uygarlıklarına ait 7 mührün yanı sıra insan yüzü şeklinde yapılmış bir fildişi ile Orta Babil dönemine ait bir kil tabletin yer aldığı aktarıldı.

Irak'ta 2003 yılındaki ABD işgaliyle başlayan süreçte çok sayıda tarihi eser, müzelerden çıkarılarak yurt dışına kaçırılmıştı.