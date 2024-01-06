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İptal Edilen Sefer Sayısı Arttı

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Çanakkale'de, etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında iptal edilen feribot seferlerine yenileri eklendi. Buna göre; Çanakkale'den saat 01.00 ve 05.00 seferleri, Eceabat'tan ise saat 04.00 ve 06.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İPTAL EDİLEN SEFER SAYISI ARTTI

Çanakkale'de, etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında iptal edilen feribot seferlerine yenileri eklendi. Buna göre; Çanakkale'den saat 01.00 ve 05.00 seferleri, Eceabat'tan ise saat 04.00 ve 06.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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